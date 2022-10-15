Мало снігу та високі температури: кліматолог розповіла, якою буде зима в Україні

За прогнозами, цього року в Україні зима очікується теплою.

Цієї зими січень – буде найхолоднішим місяцем. Проте його середня температура може на 2°С перевищувати кліматичну норму.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, передає zn.ua.

"Ймовірність того, що впродовж зими можливі аномально високі температури, становить 40-50% і більше, тоді як ймовірність аномально низьких температур, коли мінімальна температура повітря опускатиметься нижче -10...-15 °С , становить 10-30% і менше. Тобто в холоду шансів цієї зими набагато менше, ніж у тепла", - зазначила вона.

Снігу взимку буде мало. Натомість очікуються дощі та мокрий сніг.

Так, за її словами у січні температурні показники коливатимуться у межах від +1…+2 °С на півдні країни до -2… -3 °С на північному сході та сході.

У грудні середня температура може коливатися від -1...-2 °С до +3 °С і вище. При цьому на значній території країни, за винятком північних, східних областей і Карпатського регіону, середня температура повітря у грудні може бути – від 0 до +3 °С.

У лютому теж буде не дуже холодно: середня температура повітря коливатиметься від +2 °С на півдні до -2 °С – на північному сході. Від′ємна середня температура в межах від 0 до -2 °С і нижче буде характерна у грудні лише для північних, центральних, східних областей країни та високогір’я Карпат.

Нагадаємо, синоптик розповів, коли в Україні настане пік бабиного літа.

Читайте також: