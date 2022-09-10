Мало снігу й тепла погода: синоптики передбачили, якою буде зима в Україні

Попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів за Цельсієм, і ця тенденція має зберегтися.

У 2022-2023 роках зима в Україні має видатися теплою та без опадів.

Про це пише "Обозреватель", посилаючись на завідувачку відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби з надзвичайних ситуацій Віру Балабух.

За її словами, поки що синоптикам складно передбачити погоду найближчої зими, але актуальні прогнози обіцяють тепло.

За останні роки не було холодних зим, температура повітря лише підвищується, що особливо відчувається в грудні-лютому.

Водночас синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима мало чим відрізнятиметься від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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