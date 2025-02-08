Малолітні шкуродери: у Запоріжжі троє підлітків закатували собаку до смерті та намагалися сфотографуватися з його трупом

У Запоріжжі підлітки жорстоко вбили собаку та намагалися сфотографуватися з його трупом. Про інцидент правоохоронці дізналися із соціальних мереж.

Про це повідомили у поліції регіону.

На одному з Telegram-каналів з’явилося відео, де троє підлітків несуть тіло загиблої тварини сходами покинутої будівлі та знімають це на камеру мобільного телефону. Пізніше вони підпалили тіло собаки та намагалися зробити фото на фоні цієї жахливої сцени.

Поліцейські оперативно встановили особи правопорушників — це місцеві жителі віком від 14 до 16 років. Наразі з ними працюють слідчі, ювенальні інспектори та психологи.

На місці події проведено огляд, зібрано речові докази. Тіло загиблої тварини направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами з хуліганських мотивів, що призвело до загибелі тварини.

Затримані фігуранти / Фото: Нацполіція Запорізької області

Нагадаємо, у Запоріжжі група молодиків жорстоко побила неповнолітнього просто посеред вулиці. Інцидент зафіксували на відео.

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