Польське воєводство надало 3 млн злотих для підтримки вимушених переселенців на Львівщині

Польське воєводство надало 3 млн злотих для підтримки вимушених переселенців на Львівщині

Днями з ініціативи Малопольського воєводства Республіки Польща на чолі з маршалком Вітольдом Козловскі Львівська ОВА уклала договір про надання фінансової підтримки Україні.

Йдеться про три мільйони польських злотих.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Отриману допомогу планують спрямувати на наступні напрямки:

забезпечення вимушених переселенців належними умовами проживання, засобами особистої гігієни, медичними засобами та обладнанням, продуктами і предметами першої необхідності для задоволення первинних потреб в медичних послугах, а також санітарним транспортом;

проведення обладнання, ремонт, реконструкція, розширення та модернізація будівель або приміщень, призначених для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

У Львівській ОВА висловили слова вдячності жителям Малопольського воєводства та всьому польському народу за розуміння та постійну підтримку України у боротьбі з російським агресором.

Нагадаємо, що компанія MCI Capital ASI S.A. (MCI) спільно з польсько-українською торговою палатою пропонує громадянам України взяти участь у програмі оплачуваного стажування та працевлаштування.