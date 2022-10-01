"Малоймовірно, але все може змінитися": депутат ВР прокоментував вступ України до НАТО під час війни

Під час війни проти російських окупантів вступ України до НАТО малоймовірний, це може статися вже після перемоги.

Під час війни Україна має мало шансів вступити до НАТО. Попри це, всі правила можуть змінитися.

Таку думку висловив очільник делегації ВР в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв під час інформаційного телемарафону.

"Під час війни такі шанси дуже малі, але знову ж таки зараз дуже багато звичних для нас правил та схем, які працювали до 24 лютого, вони змінюються", - розповів він.

Чернєв зазначив, що сьогодні можливо все, але імовірніше Україна вступатиме в НАТО вже після закінчення війни.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна подає заявку на членство в Альянсі за прискореною процедурою.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що двері Альянсу залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни. Держсекретар США Ентоні Блінкен теж заявив про підтримку політики НАТО щодо відчинених дверей, проте сказав, що для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись.