Малоймовірно, що Росія йтиме на штурм Києва - генерал Жирнов

На думку очільника Київської МВА, ціль Росії не штурмувати столицю, а оточити її, після чого виставити політичні умови Україні.

Голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов вважає малоймовірним, що Росія йтиме на штурм Києва.

Як заявив Жирнов в інтерв'ю НВ, росіяни мають зібрати всі наявні людські ресурси та направити її на Київ, щоб захопити столицю. І це майже неможливо.

"За всіма військовими канонами для того, щоб заволодіти Києвом противник має створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5-7 разів більшими за оборонця. Війська, що входять у внутрішнє кільце, повинні штурмувати Київ, а ті, що входять у зовнішнє кільце, повинні забезпечувати безпеку від деблокувальних військ. Київ – велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни мешкало понад 4 млн громадян. Зараз місто має дуже велике угруповання військ, тому зараз, щоб створити атакувальне угруповання, ворог має зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва", - заявив він..

Генерал навів приклад, як у період Другої світової війни для штурму Берліна знадобилося 2 млн людей та 42 тисячі артилерійських стволів. "Тому зараз створити таке угруповання, яке штурмувало б Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія", - зазначив він.

Також Жирнов нагадав, що Росія має "гіркий досвід" міських боїв у Чечні та Сирії.

На його думку, ціль Росії не штурмувати Київ, а оточити його, після чого виставити політичні умови Україні.

Зазначимо, що такі аргументи виглядають цілком логічними. Так само як і до 24 лютого виглядали логічними аргументи, чому Росія не нападатиме на Україну.

Нагадаємо, як повідомив радник очільника офісу президента України Михайло Подоляк, риторика Росії, яка цинічно напала на Україну і варварськи знищує інфраструктуру та вбиває мирних людей, на переговорах з українською стороною за останні дні сильно змінилася.