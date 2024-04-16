Маляр отримувала зарплату на оборонному підприємстві: які ще статки задекларувала ексзаступниця голови Міноборони

Маляр вказала, що отримала трохи більше як 101 тис. грн зарплати від ТОВ "Прома-тех".
Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила виправлену декларацію за 2023 рік. У ній Маляр зокрема зазначила, що отримала 101 тис. грн зарплати на основному місці роботи у компанії з виробництва чавуну, сталі та феросплавів, виробництво зброї, боєприпасів і військових транспортних засобів.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на декларацію Маляр.
У виданні зауважили, що у 2022 році у компанії не було доходів. Проте за 2023 рік ця компанія отримала 561 млн грн доходу від реалізації продукції і 82 млн грн чистого прибутку.
Журналісти зателефонували Маляр, щоб запитати про співпадіння - чому в компанії так сильно виріс дохід того ж року, коли вона почала там працювати.
"Я там більше не працюю, це було три місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ", – відповіла ексзаступниця міністра.
За даними видання, співвласниками цієї компанії є Олександр Носов, Дмитро та Степан Сичі. Носов – ексрадник Офісу президента та колишній член наглядової ради "Укроборонпрому". У серпні 2021 року разом з Маляр його призначили заступником тодішнього міністра оборони Андрія Тарана.
За даними Харківського антикорупційного центру, одна з компаній Дмитра і Степана Сичів фігурувала у кримінальному провадженні щодо розтрати 5 млн грн державних коштів.
Які ще статки є у Маляр
Окрім доходу від цієї компанії, Маляр також задекларувала:
- 1,06 млн грн зарплати в Міноборони, де вона працювала до вересня 2023 року,
- 5,44 млн грн доходів чоловіка від підприємницької діяльності,
- 45 тис. доларів США та 10 тис. євро готівкових заощаджень чоловіка, та 38 тис. грн на банківських рахунках,
- власних заощаджень у банку – 385 тис. грн.
Згідно з декларацією Маляр за 2022 рік, чиновниця вказала продаж подружжям нерухомості на 7,1 млн грн (дві квартири — на 40 і 46 кв.м). При цьому підприємницькі доходи чоловіка становили трохи менше ніж 1 млн грн.
Раніше Ганна Маляр заявляла, що "займається розвитком проєктів, які поширюють інформацію про нашу війну в західних країнах, без підтримки держави".
Нагадаємо, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі Суспільного довела до сліз під час дискусії про демобілізацію нардепку Інну Совсун. Пізніше Маляр перепросила народну депутатку Інну Совсун за свої слова.
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