Маляр отримувала зарплату на оборонному підприємстві: які ще статки задекларувала ексзаступниця голови Міноборони

Маляр вказала, що отримала трохи більше як 101 тис. грн зарплати від ТОВ "Прома-тех".

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила виправлену декларацію за 2023 рік. У ній Маляр зокрема зазначила, що отримала 101 тис. грн зарплати на основному місці роботи у компанії з виробництва чавуну, сталі та феросплавів, виробництво зброї, боєприпасів і військових транспортних засобів.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на декларацію Маляр.

У виданні зауважили, що у 2022 році у компанії не було доходів. Проте за 2023 рік ця компанія отримала 561 млн грн доходу від реалізації продукції і 82 млн грн чистого прибутку.

Журналісти зателефонували Маляр, щоб запитати про співпадіння - чому в компанії так сильно виріс дохід того ж року, коли вона почала там працювати.

"Я там більше не працюю, це було три місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ", – відповіла ексзаступниця міністра.

За даними видання, співвласниками цієї компанії є Олександр Носов, Дмитро та Степан Сичі. Носов – ексрадник Офісу президента та колишній член наглядової ради "Укроборонпрому". У серпні 2021 року разом з Маляр його призначили заступником тодішнього міністра оборони Андрія Тарана.

За даними Харківського антикорупційного центру, одна з компаній Дмитра і Степана Сичів фігурувала у кримінальному провадженні щодо розтрати 5 млн грн державних коштів.

Які ще статки є у Маляр

Окрім доходу від цієї компанії, Маляр також задекларувала:

1,06 млн грн зарплати в Міноборони, де вона працювала до вересня 2023 року,

5,44 млн грн доходів чоловіка від підприємницької діяльності,

45 тис. доларів США та 10 тис. євро готівкових заощаджень чоловіка, та 38 тис. грн на банківських рахунках,

власних заощаджень у банку – 385 тис. грн.

Згідно з декларацією Маляр за 2022 рік, чиновниця вказала продаж подружжям нерухомості на 7,1 млн грн (дві квартири — на 40 і 46 кв.м). При цьому підприємницькі доходи чоловіка становили трохи менше ніж 1 млн грн.

Раніше Ганна Маляр заявляла, що "займається розвитком проєктів, які поширюють інформацію про нашу війну в західних країнах, без підтримки держави".

Нагадаємо, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі Суспільного довела до сліз під час дискусії про демобілізацію нардепку Інну Совсун. Пізніше Маляр перепросила народну депутатку Інну Совсун за свої слова.

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