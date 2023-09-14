Маляр пояснила свою передчасну заяву про звільнення Андріївки

В Андріівці біля Бахмута ЗСУ мають успіх, але станом на зараз там тривають важкі бої, каже Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила ситуацію в Андріївці, яку спочатку оголосили звільненою, а потім спростували це.

Офіційний коментар вона оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

"Я не викладаю таку інформацію (про звільнення Андріївки - ред.) без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій", - пояснила заступниця міністра.

Вона додала, що зараз в Андріївці є певний успіх та станом на зараз тривають важкі бої.

Нагадаємо, 14 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про те, що ЗСУ звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області.

Одразу після цього бійці 3-ої штурмової бригади ЗСУ спростували повернення Андріївки. Там заявили, що це передчасна та хибна заява, адже у місті досі тривають бої.

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