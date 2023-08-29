Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Маляр розповіла про перевірки та репресивні заходи на окупованих територіях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Маляр розповіла про перевірки та репресивні заходи на окупованих територіях

Маляр розповіла нюанси життя на окупованих територіях

На тимчасово окупованій території України російська окупаційна влада намагається дедалі більше посилювати заходи з недопущення поширення проявів проукраїнських настроїв серед населення. 

З цією метою російські окупанти удосконалюють практику постійного та ситуативного реагування на прояви патріотично налаштованих громадян шляхом застосування планових та раптових перевірок і репресивних заходів та спеціальних пропагандистських акцій.

Про це пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в Телеграмі.

З початку серпня цього року російські  окупаційні адміністрації на  тимчасово окупованій території  Запорізької області активізували запровадження  грантової російської програми “Росія: країна можливостей”, яка під виглядом пошуку та підтримки талановитої місцевої молоді передбачає агресивне нав’язування їй проросійських та антиукраїнських настроїв.

Крім того, представники ФСБ РФ активізували пошук проукраїнськи налаштованих місцевих громадян. 

З цією метою було збільшено кількість мобільних блокпостів, на яких російськими військовослужбовцями ретельно перевіряються мобільні телефони та наявність у цивільних осіб сім-карток українських операторів.  

Водночас російські окупанти час від часу, без попередження забороняють переміщення громадян у населених пунктах, в яких виявляють ознаки проукраїнських настроїв населення. 

Так,  24 серпня цього року було раптово  введено заборону на в’їзд і виїзд громадян у населеному пункті Великі Копані на тимчасово окупованій території Херсонської області. 

Підставою для проведення блокування населеного пункту стало нібито виявлення державної української символіки.

Нагадаємо, таблоїд Sunday Express 29 липня опублікував матеріал, у якому йшлося про те, що британські військові тренують українську бригаду спецпризначенців на закритій базі, щоб допомогти Україні повернути Крим до Різдва. Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили здійснюватимуть паралельні атаки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
124
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація