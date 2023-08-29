Маляр розповіла про перевірки та репресивні заходи на окупованих територіях

На тимчасово окупованій території України російська окупаційна влада намагається дедалі більше посилювати заходи з недопущення поширення проявів проукраїнських настроїв серед населення.

З цією метою російські окупанти удосконалюють практику постійного та ситуативного реагування на прояви патріотично налаштованих громадян шляхом застосування планових та раптових перевірок і репресивних заходів та спеціальних пропагандистських акцій.

Про це пише заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в Телеграмі.

З початку серпня цього року російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області активізували запровадження грантової російської програми “Росія: країна можливостей”, яка під виглядом пошуку та підтримки талановитої місцевої молоді передбачає агресивне нав’язування їй проросійських та антиукраїнських настроїв.

Крім того, представники ФСБ РФ активізували пошук проукраїнськи налаштованих місцевих громадян.

З цією метою було збільшено кількість мобільних блокпостів, на яких російськими військовослужбовцями ретельно перевіряються мобільні телефони та наявність у цивільних осіб сім-карток українських операторів.

Водночас російські окупанти час від часу, без попередження забороняють переміщення громадян у населених пунктах, в яких виявляють ознаки проукраїнських настроїв населення.

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Так, 24 серпня цього року було раптово введено заборону на в’їзд і виїзд громадян у населеному пункті Великі Копані на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Підставою для проведення блокування населеного пункту стало нібито виявлення державної української символіки.

Нагадаємо, таблоїд Sunday Express 29 липня опублікував матеріал, у якому йшлося про те, що британські військові тренують українську бригаду спецпризначенців на закритій базі, щоб допомогти Україні повернути Крим до Різдва. Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час, як дві інші сили здійснюватимуть паралельні атаки.

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