Кабмін звільнив Маляр та інших заступників міністра оборони

За джерелами ТСН.ua, їх планують перепризначити на нові посади.
У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. Зокрема, посади позбулася Ганна Маляр.
Про це повідомляє постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Із посад звільнені Ганна Маляр, Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський та Денис Шарапов.
Окрім того, уряд звільнив:
- Шевченка Андрія з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;
- Дейнегу Віталія з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Ващенка Костянтина з посади державного секретаря Міністерства оборони України.
За джерелами ТСН.ua, звільнення із посад є лише формальністю. Усіх їх планують перепризначити на нові посади. Про які саме кадрові зміни йдеться - наразі невідомо.
Нагадаємо, 6 вересня Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України. "За" проголосували 338 нардепів.
Читайте також: