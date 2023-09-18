Кабмін звільнив Маляр та інших заступників міністра оборони

За джерелами ТСН.ua, їх планують перепризначити на нові посади.

У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів звільнив усіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства. Зокрема, посади позбулася Ганна Маляр.

Про це повідомляє постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Із посад звільнені Ганна Маляр, Володимир Гаврилов, Ростислав Замлинський та Денис Шарапов.

Окрім того, уряд звільнив:

Шевченка Андрія з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

з посади заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції; Дейнегу Віталія з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Ващенка Костянтина з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

За джерелами ТСН.ua, звільнення із посад є лише формальністю. Усіх їх планують перепризначити на нові посади. Про які саме кадрові зміни йдеться - наразі невідомо.

Нагадаємо, 6 вересня Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України. "За" проголосували 338 нардепів.

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