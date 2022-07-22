Маляр: ворожі кораблі не будуть заходити, а в разі провокації, "Нептуни" і "Гарпуни" дадуть відсіч

В Міністерстві оборони попередили РФ про жорстку відповідь, якщо ворожі кораблі увійдуть у територіальні води України.

В оборонному відомстві України зауважили, що "Нептуни" та "Гарпуни" пильнують, як завжди, і готові завдати удару для захисту власних територій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі спільного телемарафону у п'ятницю, 22 липня.

"Наразі ми з вами говоримо про безпечну навігацію агропродукції Чорним морем. І дуже важливо розуміти, що це - необхідно для економіки України. І нам важливо це зерно зараз вивозити в світ. В наші територіальні води по маршруту ворожі кораблі заходити не будуть. Так само йдеться про безпеку нашого повітряного простору. Потрібно розуміти, що рух кораблів відбувається під контролем військового керівництва. Так ми, зокрема, і захищаємо свою територію на морі. Тому, якщо будуть якісь провокації з боку РФ, то з нашого боку буде відповідь. Наші "Нептуни" та "Гарпуни" пильнують, як завжди", - сказала плсадовиця.

Маляр наголосила, російські кораблі не мають права заходити в територіальні води України.

"Наша територія - це не тільки суходол, а й і море в певних кордонах, які обумовлені міжнародним правом. Всі кордони залишаються непорушними. Кораблі ворога не зможуть туди заходити. Більше того, ми продовжуємо їх (кордони - ред.) захищати так, як і робили раніше", - додала вона.

"Так", - відповіла Маляр на запитання ведучого, чи буде Україна завдавати удару по ворожим кораблям, якщо вони увійдуть в українські води.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання чотиристоронньої угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Українська делегація не підписувала прямих домовленостей з Російською Федерацією.

Український президент у традиційному відеозвернення наголосив, що пункти "зернової угоди" щодо розблокування експорту зерна повністю відповідають інтересам України, а угоду назвав "важливою домовленістю", оскільки це дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт.

Про те, що передбачає "зернова угода" - читайте ТУТ.

Зеленський назвав три головні пункти угоди про експорт зерна - звернення за 22 липня

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