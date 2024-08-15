Малюк і Буданов розповіли про пріоритети в обміні полонених: кого забиратимуть першочергово

За словами Буданова, особлива увага буде приділена поверненню тих, хто перебуває в полоні вже тривалий час, воїнів з "Азовсталі", тяжко поранених, хворих та жінок.

СБУ, ГУР та Офіс уповноваженого з прав людини активно працюють над поверненням українських захисників з полону.

Про це повідили керівник відомств на брифінгу – глава СБУ Василь Малюк, очільник ГУР Кирило Буданов та омбудсман Дмитро Лубінець.

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За словами Малюка, співробітники СбУ разом з іншими Силами оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду.

Крім того, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

Голова СБУ відзначив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, зокрема і тих, кого Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

Також Василь Малюк підтвердив, що в ході жорстоких боїв у Курській області РФ спецпризначенці ЦСО "А" СБУ взяли в полон понад сотню військовослужбовців рф, серед яких є офіцери та представники підрозділу "Ахмат".

"Вчора нами проведена філігранна операція, в результаті якої 102 росіянина потрапили в полон. Ми у перспективі уже думаємо про те, яким чином максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших оборонців додому", – сказав голова СБУ.

Наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними на війні в Україні. А вже після того як полонені нададуть свідчення і з ними будуть проведені всі передбачені законом процедури з боку ГУР та СБУ, українська сторона зможе вести перемовини щодо їхнього обміну з РФ.

Кого хочуть забрати у першу чергу

Керівник ГУР Кирило Буданов додав, що особлива увага буде приділена поверненню воїнів з "Азовсталі", тих, хто перебуває в полоні вже тривалий час, тяжко поранених, хворих та жінок.

"Перше: повертати всіх важкопоранених та тяжкохворих. Друге – всіх жінок. Третє – всіх, хто знаходиться в полоні довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, ти більше ми будемо максимально докладати зусиль для повернення таких людей. Четверте: питанню повернення всіх, хто був на "Азовсталі", ми приділяємо особливу увагу. Так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців, які потрапили в полон до і після початку повномасштабного вторгнення. Деякі люди знаходяться в полоні 10 років. Не будемо забувати про кримських татар та інші групи", – розповів Буданов.

Лубінець в свою чергу уточнив, що було ухвалено рішення про відкриття в кожному обласному центрі України представництва Координаційного штабу, щоб покращити комунікацію та щотижня проводити зустрічі з сім'ями військовополонених та розповідати про всі зусилля, які докладаються для їхнього повернення додому.

Раніше Financial Times повідомило, що Україна та РФ починають переговори про обмін полоненими, взятими на Курщині.

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