Малюк розповів, скільки російських агентів викрили за останні пів року: цифра вражає

За пів року керівництва Василя Малюка, Служба безпеки України викрила або затримала 360 російських агентів.

Протягом останніх півроку СБУ знешкодила сотні ворожих агентів на території України.

Про це розповів очільник СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Independent.

Він зазначив, що цілі СБУ націлені на широкий спектр осіб, від відомих діячів, як-от прокремлівський український експолітик Віктор Медведчук, який є особистим другом президента РФ Путіна, до громадян, які збирають інформацію про місцезнаходження українських сил.

"Росія десятиліттями проникла до нашої країни своїми агентами в державних органах, церкві та військово-промисловому комплексі", - заявив керівник СБУ.

Незважаючи на безпрецедентну кількість атак з боку Росії, Малюк стверджує, що СБУ повинна була "повністю переструктуруватися", щоб протистояти загрозі.

"Офіцери (СБУ - ред.) буквально живуть на передовій. Наші експерти з кібербезпеки працюють вдень і вночі, щоб протидіяти ворожим кібератакам", - розповів він і додав, що робота в кіберпросторі "значно активізувалася".

Попри атаки на різних фронтах, зокрема фізичні та цифрові, Малюк впевнений, що Україна переможе.

Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк також розповів, що кількість російських кібератак на Україну зросла у п'ять разів у порівнянні з 2020 роком.

Читайте також: