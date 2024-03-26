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Малюк розповів, який внесок роблять співробітники СБУ у перемогу

Малюк розповів, який внесок роблять співробітники СБУ у перемогу

Голова СБУ Василь Малюк про вклад у перемогу / Фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ з початку повномасштабної війни успішно знищили 809 танків ворога.

Голова Служби Безпеки України Василь Малюк заявив, що співробітники СБУ вносять вагомий вклад у боротьбу з російськими загарбниками.

Про це голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив в інтерв’ю "Фактам ICTV".

Він розповів, що співробітники СБУ з початку повномасштабної війни успішно знищили 809 танків ворога.

"Це все відповідно з відеопідтвердженнями. Окрім цього, інша бронетехніка, РЕБи і так далі. Це безпосередньо на лінії фронту", - зазначив Малюк.

Нагадаємо, раніше голова СБУ розповів про ліквідацію Киви, Татарського та інших зрадників.

Крім того, ми раніше інформували, що голова СБУ Василь Малюк розповів, що українські дрони вже на 12% "мінуснули" видобуток нафти та її переробку в РФ.

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