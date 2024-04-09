Малюк відсторонив Вітюка після розслідування журналістів: подробиці

Під час проведення перевірок він проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави Іллю Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо", голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків", - повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що під час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

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"Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", - додали у пресслужбі.

Що передувало

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження після того, як журналісту "Слідство.Інфо" Євгенію Шульгату, який провів розслідування і виявив у голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка квартири на понад 25,5 млн грн, представники військкомату намагалися вручили повістку.

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