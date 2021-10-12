"Малюка відкинуло на кілька метрів": на Прикарпатті патруль збив жінку з дитиною на пішохідному переході

"Малюка відкинуло на кілька метрів": на Прикарпатті патруль збив жінку з дитиною на пішохідному переході

Правоохоронці не помітили матері з дитиною, кажуть у поліції.

У Снятині на Прикарпатті патрульний автомобіль збив жінку з півторарічною дитиною. Вони саме вийшли на пішохідний перехід. Жінка несла сина на руках, йдеться у випуску ТСН.Ранок.

За словами очевидців, від удару малюка відкинуло на кілька метрів. А жінка влетіла у лобове скло патрульної атівки. Потерпілих шпиталізували.

Малюк дивом відбувся переляком. А от у жінки - травма голови.

За словами речниці патрульної поліції області, жінка з дитиною вийшла на "зебру" з-за вантажівки. Тому копи її не помітили. У поліції мають провести службове розслідування.

Новини України: на Прикарпатті патрульне авто наїхало на жінку з дитиною просто на "зебрі"

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