Малюки війни: матір трьох дітей розповіла, чому важливо годувати грудьми під час кризи

Грудне вигодовування потрібне не тільки дітям, але й матерям.

В умовах війни дуже важливо продовжувати годувати дітей грудьми.

Про це нагадує UNICEF Ukraine в Facebook.

Українка Оля, мама трьох дітей розповіла свою власну історію.

"Моя 9-місячна донечка – моя третя дитина. З кожною був свій шлях до грудного вигодовування. До війни я планувала годувати грудьми дитину до 6 місяців і перейти плавно на суміш. Однак це було до війни. В якийсь момент я зрозуміла, що зараз, коли в країні війна, дуже важливо продовжувати годувати грудьми. Тут мова не лише про виживання, а й про психологічний стан, емоції", - розповіла жінка.

"Я чітко усвідомила, що ті моменти, коли я залишаюсь із моєю донечкою наодинці, щоб погодувати її, – це мої острівці безпеки. Я забуваю про війну, я обіймаю її теплу ручку, вдихаю запах її маківки і...ставлю життя на паузу. Виявляється, грудне вигодовування потрібне не тільки дитині, а й мені! Я точно вирішила, що ми з моєю крихіткою не готові завершувати грудне вигодовування. Моїй дитині також важливо відчувати мамин спокій, а не тривогу, розпач, страх", - пояснила Оля.

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Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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