Малюська анонсував внесення до Ради законопроекту про мобілізацію ув'язнених

Законопроект про мобілізацію засуджених та ув'язнених буде зареєстрований в Верховній Раді наступного тижня.

Про це в етері телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Я думаю, що наступного тижня він (законопроект, - ред.) буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше", - наголосив Малюська.

Міністр зазначив, що є тисячі чоловіків, які перебувають у місцях позбавлення волі, але хочуть стати військовослужбовцями та захищати країну.

"Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов'язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять", - підкреслив міністр.

Він додав, що не очікує на затягування прийняття законопроекту, оскільки він не зустрів ще жодного депутата, який виступав би проти.

"Не всі командири військові готові брати засуджених та ув'язнених до себе, але ми не будемо і не плануємо нікому нав'язувати таких мобілізованих. Скоріш за все, це будуть окремі загони", - пояснив Малюська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр юстиції відповів, кого із засуджених потрібно мобілізувати.

Крім того, ми раніше інформували, що мобілізація засуджених обов’язково передбачатиме запит військових.

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