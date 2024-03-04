Малюська - про протести польських фермерів на кордоні: "Це звичайна російська тактика"

У Мін'юсті вважають, що польські фермери налаштовані проукраїнськи, але є й російські шпигуни.

Таку думку висловив в інтерв'ю РБК-Україна міністр юстиції Денис Малюська.

"Не варто за вчинком малої групи людей робити висновки про усіх. Я бачив цих фермерів і вже неодноразово з ними спілкувалася. Я часто виїжджаю у Варшаву на перемовини чи транзитом, проїжджаючи по кордону, я виходжу з автомобіля і спілкуюсь з ними. Так, хтось очевидно працює на Росію, влаштовуючи провокації. Але це зовсім не свідчить про те, що це є стандартною загальною думкою усіх, хто блокує кордони", - наголосив міністр.

На його думку, фермери мають свій приватний інтерес, який "ніяким чином з політикою особливо не пов'язаний, але хтось всередині Польщі, можливо і росіяни, грається у цю гру, щоб збільшити градус дискусії".

"Це звичайна російська тактика. Вони шукають маленькі проблеми і піднімають їх до максимально великого рівня. І тому складається таке враження, в тому числі через медіа, що там зібрались українофоби, які тільки й думають про те, щоб нас тут знищити. А це неправда", - зауважив Малюська.

За його спостереженнями, під час мітингів перевежна більшість фермерів налаштовані дуже проукраїнсько і антиросійсько. Він наголосив, що така практика для фермерів по всій Європі є буденністю, та закликав бути готовими до цього українців.

"Після того, як ми станемо членами Євросоюзу, ці фермери стануть нашими союзниками, тому що інтереси збігатимуться. І ми будемо їздити на одних та самих тракторах, спільно щось перекривати і спільно щось вимагати. Гарантовано", - підкреслив він.

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Малюська закликав не перекладати відповідальність за розсипане зерно на Польщі, оскільки наразі не відомо, хто до цього причетний. Однак, на його думку, там точно були російські шпигуни.

"Ви знаєте, хто з цих вагони з кукурудзу висипав? І я не знаю. Це може бути хтось з росіян? Може. Чому ми перекладаємо відповідальність на Польщу, на фермерів, хоча ми цього не знаємо? Поки ми не знаємо, поки особа не встановлена, я б утримався цього. Тому що я гарантую, що там точно є російські шпигуни. Вони не можуть там не бути", - підсумував він.

Нагадаємо, у Зеленського відреагували на претензії польських фермерів.

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