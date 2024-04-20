Малюська розповів, які завдання будуть виконувати мобілізовані ув'язнені

В Україні було створене законодавство з певними гарантіями для мобілізованих увʼязнених.

У Збройних силах України будуть створюватись спеціальні підрозділи, в яких будуть служити увʼязнені, що погодились мобілізуватись на війну.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Він заявив, що в Україні було створене законодавство з певними гарантіями, які забезпечать, щоб імплементація закону була ефективною.

"Зокрема, це не тільки добровільна, тобто контрактна форма служби, але і створення окремих підрозділів, там де будуть служити ті, хто був звільнений з місць позбавлення волі. Щоб не було різного підходу, щоб хтось, раптом вийшовши з в'язниці не опинився в "ужгородському котлі", не виконуючи свій військовий обов'язок", - сказав урядовець.

Він зазначив, що такі ці увʼязнені зможуть виконувати завдання, які не потребують застосування зброї, зокрема, будувати фортифікаційні споруди.

"Сучасна армія — це не лише стрільба з автомата. Це багато фізичної роботи, яка не потребує використання зброї 24 на 7. Я думаю, що такі підрозділи можуть виконувати роботи по побудові інфраструктури, інженерних споруд, захисних споруд. Наші військові багато копають, я думаю, що тут наші "вихованці" можуть дати фору багатьом військовим", - підкреслив Малюська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія застосовує на Таврійському напрямку зеків та "мобіків".

Крім того, ми раніше інформували, що карні злочинці з російського батальйону "Сармат" розповіли про вбивства поранених.

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