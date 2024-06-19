Малюська спростував фейки про перелік адмінпослуг, які неможливі без військового квитка

Міністр юстиції Денис Малюська закликав не вірити фейкам, які поширюють Telegram-канали щодо переліку адмін та держпослуг, які нібито буде неможливо отримати без військово-облікового документа.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС-ів). Це класичний фейк і ІПСО. Дійсно окремі послуги уже обмежені, а окремі будуть обмежуватись, але точно не за списками, опублікованими і придуманими тг-каналами. Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами", - зазначив міністр.

Малюська, зокрема спростував те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Проте про перелік держпослуг, які вже неможливі або будуть обмежуватись без наявності військово-облікового документа, Денис Малюська не розповів.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, які документи громадяни України повинні пред'являти поліції та ТЦК.

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