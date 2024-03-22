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Малюська заявив, що під мобілізацію не підпадають деякі категорії засуджених

Малюська заявив, що під мобілізацію не підпадають деякі категорії засуджених

Малюська про мобілізацію засуджених

Законопроект про мобілізацію засуджених готується спільно з Міністерством оборони та Збройними силами України.

Голова Міністерства юстиції України Денис Малюська заявив, що у законопроекті про мобілізацію засуджених будуть застосовані деякі обмеження.

Про це він заявив у коментарі Еспресо.

Міністр розповів, що законопроект про мобілізацію засуджених готується спільно з Міністерством оборони та Збройними силами України.

Фінальний варіант документа, який приймуть у Верховній Раді, визначить кількість засуджених осіб, яких можуть мобілізувати.

"Єдина дискусія, яка залишилась, де ще компроміс був досягнутий останніми днями, щодо категорії, які не зможуть взяти участь у мобілізації. Є певні категорії, які народні депутати остерігаються залучати до війни. Почекаймо голосування кінцевого, там будуть статті кримінального кодексу. Особи, які вчинили певні категорії злочинів, не будуть мобілізовані", - розповів Малюська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО вважають, що Україні потрібно посилити мобілізацію.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія почала мобілізувати на війну до України ув'язнених ґвалтівників.

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