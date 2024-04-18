Малюська зробив заяву про мобілізацію ув'язнених і переповнені в'язниці, які можуть "луснути"

Голова Міністерства юстиції України Денис Малюська заявив, що мобілізація ув'язнених дозволить вирішити щонайменше два питання: підвищить чисельність військовослужбовців і послабить навантаження на в'язниці.

Про це очільник Мін'юсту сказав в ефірі телемарафону 18 квітня.

"Ми виграємо в двох аспектах. По-перше, у нас з'являться військові. В другому аспекті, нам не треба буде думати про те, як їх охороняти, годувати, дбати. Особливо в умовах дефіциту ресурсів та в умовах обмеженої кількості в'язниць. У нас кількість, хто потрапляє в наші установи, істотно зростає, а кількість (установ) зменшується. Ми на якомусь етапі можемо "луснути", тому нам треба думати про те, як зменшувати кількість тих, про кого ми дбаємо в наших установах", – зазначив Денис Малюська.

Він також додав, що кількість ув'язнених зросла через те, що з'явилися "нові категорії злочинців, яких раніше не було".

"Зокрема колаборантів, їх багато. Раніше це були поодинокі випадки, зараз – це доволі масове явище... Це нова категорія, яка для нас є важкою, тому що їх складно з міркувань безпеки змішувати з іншими ув'язненими. Це ризиковано для їхнього життя і здоров'я – інші ув'язнені таку категорію не люблять. Є ще категорії, пов'язані з військовою службою", – повідомив Денис Малюська.

За його словами, йдеться про військові злочини або злочини, пов'язані з тим, що зараз стало значно складніше зі зброєю.

"Відповідно я можу сказати, що у нас кількість осіб на кожну установу з розрахунку на площу установи зростає, причому зростає істотно. Це велика проблема і її потрібно якимось чином вирішувати. Як довгостроково – я навіть не уявляю. Можливо, мобілізація стане цим рецептом, який нас спасе хоча б на рік чи на два", – додав він.

Нагадаємо, ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених. Проте, за словами правознавців, він повинен передбачати добровільність служби в армії. І не для всіх в’язнів мобілізація в Україні має бути підставою для помилування.

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