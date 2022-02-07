Малювала карти з позиціями ЗСУ: на Донеччині викрили шпигунку так званих "ДНР"

Малювала карти з позиціями ЗСУ: на Донеччині викрили шпигунку так званих "ДНР"

Зловмисниця повідомляла про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовують українські захисники.

На Донеччині правоохоронці викрили зловмисницю, яка протягом місяця передавала інформацію терористам з самопроголошеної ДНР.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, упродовж січня 2022 року жінка з села Гранітне Волноваського району неодноразово за допомогою одного з месенджерів передавала учаснику терористичної організації "ДНР" дані щодо дислокації військових підрозділів Збройних Сил України в населеному пункті та на прилеглій території.

Як виявилося, підозрювана має освіту картографа. Завдяки цьому, жінка надавала учаснику незаконного збройного формування детальну інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про розміщення техніки, окопів, бліндажів, блокпостів, будинків та укриттів, які використовують українські захисники.

Як повідомляється, зловмисницю затримали на КПВВ Новотроїцьке. Жінці повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові правоохоронці викрили агентурну мережу Росії, яка збирала дані про українські військові розробки.

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