Малювала мітки у вигляді хреста: на Рівненщині затримали 18-річну дівчину

Малювала мітки у вигляді хреста: на Рівненщині затримали 18-річну дівчину

Вона "працювала" за винагороду.

На Рівненщині у місті Костопіль поліцейські затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки у вигляді хреста поблизу відділення пошти.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула з села Городниця до Костополя з цією ж метою.

Дівчину передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин. Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.

Нагадаємо, що російські окупанти в багатьох містах розкидають авіамітки для подальшого коригування вогню. Побачені предмети просять ліквідовувати.

Звернення президента України Володимира Зеленського

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