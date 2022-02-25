Малювала мітки у вигляді хреста: на Рівненщині затримали 18-річну дівчину

Вона "працювала" за винагороду.
На Рівненщині у місті Костопіль поліцейські затримали 18-річну дівчину, яка малювала мітки у вигляді хреста поблизу відділення пошти.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Вона зізналася, що і раніше здійснювала маркування за винагороду. Нині ж прибула з села Городниця до Костополя з цією ж метою.
Дівчину передали працівникам СБУ для з’ясування усіх обставин. Уся детальна інформація встановлюється відповідними службами.
Нагадаємо, що російські окупанти в багатьох містах розкидають авіамітки для подальшого коригування вогню. Побачені предмети просять ліквідовувати.
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