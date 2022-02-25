Малював мітки-орієнтири для ворога: в Одеській області СБУ затримала проросійського диверсанта (фото)

Малював мітки-орієнтири для ворога: в Одеській області СБУ затримала проросійського диверсанта (фото)

У відомстві просять - якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ.

У Черноморську Одеської обасті СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У відомстві просять: "Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ за номером 0 800 501 482. По можливості організуйте їх громадянське затримання".

"Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо) нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться", - зазначають в СБУ.

Потрібно вказати:

назву населеного пункту, де саме знаходиться знак;

якщо мітка - на трасі, то вкажіть відстань від населеного пункту, або інші орієнтири.

"Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку. Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення", - додали увідомстві.