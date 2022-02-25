Малював мітки-орієнтири для ворога: в Одеській області СБУ затримала проросійського диверсанта (фото)

У відомстві просять - якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ.
У Черноморську Одеської обасті СБУ затримала проросійського диверсанта, який малював спеціальні мітки-орієнтири для ворога.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
У відомстві просять: "Якщо ви помітили таких підозрілих осіб – телефонуйте 102 або до СБУ за номером 0 800 501 482. По можливості організуйте їх громадянське затримання".
"Якщо ви побачили мітки (хрест, коло тощо) нанесені люмінесцентною чи світловідбиваючою фарбою, визначте місце, де вони знаходяться", - зазначають в СБУ.
Потрібно вказати:
- назву населеного пункту, де саме знаходиться знак;
- якщо мітка - на трасі, то вкажіть відстань від населеного пункту, або інші орієнтири.
"Зафарбуйте, засипте або іншим способом знищіть позначку. Це може бути система сигналів, які використовує ворог для координації вторгнення", - додали увідомстві.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.