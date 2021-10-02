Малював розмітку на швидкісній трасі: у Польщі трагічно загинув 23-річний український заробітчанин

Малював розмітку на швидкісній трасі: у Польщі трагічно загинув 23-річний український заробітчанин

Причини ДТП встановлює польська поліція.

У Польщі 1 жовтня трагічно загинув 23-річний українець. Хлопець малював розмітку на швидкісній дорозі S17 між Любліном і Варшавою, де його збила вантажівка.

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Про це повідомляє Wp.pl.

ДТП сталась на дорожньому вузлі Жижин. Там на швидкісній трасі українець разом із ще одним працівником малювали розмітку.

Автомобіль дорожньої служби Volkswagen Transporter стояв на аварійній смузі руху, а перед ним працювали два робітники, які малювали дорожню розмітку. Раптово в автомобіль робітників на великий швидкості в’їхав вантажний автомобіль.

23-річний українець помер на місці трагедії. У ДТП постраждав також і другий працівник. Водій вантажівки не постраждав, його затримала поліція.

Нагадаємо, у Польщі на українського робітника впала 10-тонна газова труба. Від отриманих травм чоловік помер. Трагічний інцидент стався у населеному пункті Бжозовєц поблизу міста Гожув Велькопольський на заході Польщі.

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