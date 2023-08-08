"Мам, у нас тут такоє тварітса": росіянин скаржиться на нерівноправ'я в армії РФ – перехоплення ГУР

Російський військовий бідкається, що в російських збройних силах панує нерівноправність. І так триватиме, переконаний він, ще довго.

Про це стало відомо з перехоплення, що опублікувало ГУР МО.

"У нас мужик в Москві робив операцію, якісь пружини йому вставляли в серце. "Ви придатні, ви здорові". Пацан сліпий, далі рук своїх не бачить", – поділився окупант.

Росіянин жаліється матері на нерівноправність в армії РФ

"До 2026 року буде така ж*па"

Як розповів військовий, усім дають категорію "придатний". Єдине, що можуть запропонувати, це відпустку на місяць, щоб підлікуватися.

Він додав, що біженці з України в Росії отримують по 40 тисяч рублів. Відловлюйте, мовляв, і сюди відправляйте, хай воюють. Крім того, ті, хто сидять у місті, отримують по 28 тисяч.

"Ти не рівняй росіян і нас. Я ж належу до першого російського корпусу, а вони ж там, напевно, від російських...Словом, до 2026 року сказали, що буде така ж*па. Росія буде довго... Ні, звільняти території то будуть. Але я маю на увазі плутанину у документах, нерівноправ'я і так далі", –підсумував окупант.

Раніше розвідка перехопила розмову, в якій окупант жаліється на зневажливе ставлення керівництва. За його словами, таке "ще десятиліття триватиме". Соціальних виплат, звісно ж, немає.

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