"Мама довго не протягне, терміново потрібен балон": у Донецькій області хворі на COVID-19 задихаються без кисню

"Мама довго не протягне, терміново потрібен балон": у Донецькій області хворі на COVID-19 задихаються без кисню

Балони з киснем родичі пацієнтів шукають самотужки.

У Донецькій області для хворих на коронавірус не вистачає балонів з киснем. Місцеві мешканці шукають його в екстреному порядку по друзям та знайомим.

Про це у соцмережі написала місцева мешканка Вікторія Бойко.

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Вона розповіла, що її маму поклали у ковід-відділення у місті Торецьку. Самі вони із Краматорська, але там у лікарнях немає вільних місць. Пацієнтка перебуває у тяжкому стані у реанімації. Жінка — "на кисні".

Вранці 25 жовтня стало відомо, що у відділенні закінчився кисень, без якого хворі довго протриматись не зможуть.

“Мама без кисню довго не протягне, терміново потрібно знайти балон. Я з сестрою та нашими чоловіками, підключивши всіх наших родичів, друзів та знайомих, почали шукати кисень. І слава Богу, знайшли. Після обіду ситуація стабілізувалася, до лікарні привезли кисень. Але виявилося все лише починається. У вівторок, 27 жовтня, о 03:45 тривожний дзвінок із лікарні: "Знову закінчився кисень, без нього ваша мама протримається максимум дві години". Наші чоловіки сіли в машину і рвонули до Торецька. Якимось дивом знайшли ще один балон і відвезли його до лікарні”, — розповіла Вікторія Бойко.

Згодом родина пацієнтки продовжила пошуки та знайшла ще шість балонів із киснем.

“Тепер тримаємо руку на пульсі та кисневі балони у запасі. Адже будь-якої миті можу подзвонити і треба летіти, рятувати матусю. Ось така медицина у наших містах. Сьогодні (27 жовтня, — ред.) наша матуся у лікарні у дуже тяжкому стані, але вона дихає. Молимося за її одужання”, — наголосила жінка.

Нагадаємо, що за добу в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу.

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