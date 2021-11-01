"Мама говорила": ТСН з точки зору науки дослідить значення забобонів під час вагітності та догляду за дітьми

"Мама говорила": ТСН з точки зору науки дослідить значення забобонів під час вагітності та догляду за дітьми

Кореспондентка ТСН Марина Макущенко розповість, який ефект для здоров’я мають поширені народні упередження, які передаються з покоління в покоління.

1 листопада о 19.30 в ефірі ТСН на глядачів 1+1 чекає прем’єра пізнавального спецпроєкту "Мама говорила". Журналістка ТСН Марина Макущенко розповість про походження та ефективність дотримання поширених і закоренілих забобонів, які наші старші родичі передають молодим мамам, починаючи з вагітності та протягом усього періоду виховання дітей. Глядачі побачать 5 яскравих сюжетів, у яких ТСН з допомогою етнографів та лікарів розбереться, як і чому з’явилися повір’я та чи є сенс беззаперечно слідувати їм у сучасному житті.

Навіть у 21 столітті чимало українців дотримуються думки, що не можна купувати одяг до народження дитини, вагітній жінці не варто фарбувати чи обрізати волосся. Вишивання, плетіння, шиття – теж зась. Чи є у цьому логіка? Марина Макущенко буде шукати раціональне пояснення цим твердженням, і вже цього тижня поділиться відповідями в ефірі ТСН.

У спецпроєкті протягом тижня глядачі побачать історії вагітних жінок, які потерпають від нав’язування народних забобон родичами. Разом з ними команда ТСН розбереться, як реагувати на тиск з боку старших родичів та правильно відстояти медично обгрунтовану думку у догляді за дітьми, при цьому уникнути конфлікту.

"Мама говорила" | ТСН покаже спецпроєкт про поради старшого покоління

У одному з сюжетів спецпроєкту ТСН проведуть експеримент за участі професійної дієтологині, яка допоможе розібратися, чи справді дітям потрібно їсти суп щодня. Глядачі також дізнаються, чи справді секрет розкішного густого волосся у дівчаток криється у першому постриженні. Відповідь на це питання ТСН допоможуть знайти популярні українські зірки та професійні лікарі-трихологи.

Також ТСН детально розбере ритуал першого купання й покаже, як реагують на такі "українські традиції" іноземці. Збере поради експертів, як краще, безпечніше й без сліз купати немовлят. Більше глядачі зможуть дізнатися у спецпроєкті вже цього тижня.

"Нині 2021 рік, а досі в родинах йдуть баталії через народні забобони, це справжня війна поколінь. Молоді дівчата не хочуть дослухатися, мами і бабусі переживають. Часто страждають саме діти, бо замість науково доведених підходів - за якої погоди вдягати шапку? чи потрібно їсти перше? - дорослі керуються системою вірувань. Водночас, частина цих ритуалів справді має сенс і з медичної точки зору! Ми пояснимо, який. І мами, і бабусі мають керуватися доказовою медициною. У цьому проєкті ми знайшли баланс між традиціями та здоровм глуздом", - розповіла Ольга Кашпор.

Дивіться спецпроєкт "Мама говорила" 1-5 листопада у вечірньому випуску ТСН о 19.30 на 1+1.

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