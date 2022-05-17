Мама і донька загинули на місці: на Прикарпатті авто з 5 людьми в салоні злетіло з моста (фото)

Сьогодні, 17 травня, в селі Старий Гвіздець Коломийського району Івано-Франківської області сталась смертельна ДТП.
Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще двоє травмувались.
Про це повідомляють в ДСНС у Івано-Франківській області.
В ДТП потрапив Chevrolet Nubira.
Як поінформували у поліції, автомобіль на швидкості злетів у ріку. Двоє людей загинули на місці, ще двох госпіталізували до Коломийської ЦРЛ.
"Поліцейські попередньо встановили, водій автомобіля Chevrolet Nubira - мешканець Києва, 1985 року народження. Чоловік не впорався з керуванням іномарки та на швидкості наїхав на конструкцію моста. Відтак впав у ріку. Від удару транспортний засіб зазнав сильних пошкоджень, а задня частина опинились у воді. На момент аварії в машині було 5 людей", - йдеться у повідомленні.
В результаті ДТП, дві пасажирки 49-річна жінка та її 24-річна донька, загинули. Обоє мешканки Києва.
Водія та ще одного пасажира з травмами госпіталізовано до лікарні. Ще один пасажир, 50- річний чоловік, не постраждав.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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