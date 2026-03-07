Мама, яка дарувала любов, і чемпіон, що не встиг вирости: історія загиблих у Харкові

Дев’ятирічний Гордій / Фото: Федерація хокею України/Facebook

Унаслідок російського ракетного удару в ніч проти 7 березня у Харкові загинула вчителька початкових класів Олена Удовиченко та її дев’ятирічний син Гордій.

Жінка викладала у харківському ліцеї №6, а її син захоплювався хокеєм, повідомили колеги жінки та Федерація хокею України.

Що відомо про загиблого 9-річного Гордія та його маму

«Чуйна, відкрита, завжди готова прийти на допомогу — такою всі знали Олену Михайлівну. Вона вміла підтримати в скрутну хвилину, надихала своїх маленьких учнів на досягнення й відкриття. Кажуть, що вчителі початкових класів закладають фундамент людської долі, і Олена Михайлівна робила це з безмежною любов’ю, даруючи кожній дитині частинку свого материнського тепла», — написали у школі.

Дев’ятирічний Гордій також навчався у ліцеї, де працювала його мати. У закладі його згадують як старанного, вихованого, відкритого хлопчика, який зростав у люблячій родині.

«Гордій був щирим, добрим і відкритим хлопчиком, який дуже любив хокей, свою команду та тренування. Ми пам’ятаємо його усмішку, старанність на льоду і радість, з якою він приходив на кожне заняття», — поділилися спогадами у Федерації хокею.

Олена Удовиченко та її син Гордій / КЗ «Харківський ліцей 6"/Facebook

Голова профспілкової організації відкрила збір на допомогу родину загиблої вчительки та її сина. Реквізити можна знайти в дописі за посиланням.

Удар по Харкову - останні новини

Нагадаємо, вночі армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерховому будинку в Харкові. Вже відомо про 10 загиблих. Крім того, під час пошуково-рятувальної операції на місці нічного ракетного удару знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

За даними мера Ігоря Терехова, у власному будинку загинула вчителька початкових класів разом зі своїм сином, учнем другого класу. Жертвою атаки також стала учениця восьмого класу та її мама.