"Мама Лізи жива": в лікарнях Вінниці перебуває 73 потерпілих внаслідок удару ракет, 18 осіб шукають

Внаслідок ракетного удару держави-терористки Росії на ранок 15 липня відомо про 23 загиблих мирних мешканців, з яких троє дітей. Досі не ідентифіковані тіла 11 дорослих та двох загиблих малолітніх.

Останні подробиці про російську атаку повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

У лікарнях наразі перебувають 73 постраждалих внаслідок російської ракетної атаки. Рятувальники досі шукають людей під уламками. Відомо про 18 зниклих безвісти.

З трьох загиблих дітей вдалося ідентифікувати лише маленьку 4-річну "сонячну" Лізу, яка загинула у візоку. "Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий", - повідомив керівник області.

Нагадаємо, близько 11:00 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Саме в цей момент по всій Україні лунала повітряна тривога. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

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