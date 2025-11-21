Мама вбитої росіянами Лізи з Вінниці виходить заміж: зворушлива історія кохання (фото)

Мама загиблої 4-річної Лізи з Вінниці Ірина Дмитрієва отримала пропозицію одруження / © Instagram-сторінка Ірини Дмитрієвої

Реклама

Українка Ірина Дмитрієва, чия 4-річна донька Ліза загинула під час російського ракетного удару по Вінниці, поділилася радісною новиною: вона виходить заміж. Жінка прийняла пропозицію руки та серця від чоловіка, з яким познайомилася лише місяць тому, що вразило користувачів соцмереж.

Про радісну новину Дмитрієва повідомила в Instagram.

Мама Лізи показала фото з обручкою та поділилася зворушливою історією стосунків, що швидко підкорила серця користувачів соцмереж.

Реклама

«19 жовтня ми вперше зустрілися і проговорили пʼять годин без зупинок. Було таке відчуття, ніби ми знаємо одне одного багато років. Перший тиждень ми просто спілкувалися, я нічого не думала, але хотіла писати йому щодня і ділитися всім. І навіть не уявляла, що буде далі», — розповіла Ірина.

Пара познайомилася завдяки спільним друзям. Уперше вони перетнулися в соцмережах наприкінці липня, але тоді жінка призупинила спілкування. Друзі ще кілька разів намагалися їх звести, проте Ірина відмовлялася, бо сприймала це «як щось дике». Згодом її ставлення змінилося.

«На прем’єру „Холостяка“ ми зібралися на дівич-вечір, і тоді мене вмовили просто зателефонувати йому. Взяли „на слабо“. 19 жовтня ми вперше зустрілися, і тоді почалася нова сторінка нашого життя. Того вечора, після побачення, він сказав собі — це моя майбутня дружина. А я подумала, що він дуже цікавий, розумний та вихований. Що у нього такі ж цінності сім’ї, як у мене. Я давно не зустрічала таких чоловіків. Через тиждень після знайомства ми почали зустрічатися. І сьогодні рівно місяць, як ми знайомі, і три тижні наших стосунків», — поділилася Дмитрієва.

Ірина Дмитрієва та її наречений / © Instagram-сторінка Ірини Дмитрієвої

Ірина додала, що раніше ні вона, ні її партнер не вірили в настільки стрімкі романи. Проте доля довела їм інше.

Реклама

«Так і зустрілися дві самотні душі, які пройшли через різні випробування життя та знають цінність моментів. Знають, чого хочуть. Знають, що любов — це фундамент сім’ї. А сім’я — найголовніше у житті. Після розчарувань та болю, після довгих років самотності, після того, як вже перестала чекати — отримала. Вперше за ці всі роки я відчуваю справжнє щастя», — підсумувала жінка.

Ірина Дмитрієва та її наречений тримаються за руки / © Instagram-сторінка Ірини Дмитрієвої

Заручальне кільце Ірини / © Instagram-сторінка Ірини Дмитрієвої

Підписники сторінки Ірини емоційно відреагували на новину, щиро вітаючи її та бажаючи добра:

«Я дуже рада за вас! Будьте щасливі».

«Іро, я не знаю меж від щастя, побачивши цей пост! Я не знаю вас особисто, але радію як за найріднішу душу! Будьте щасливими, коханими, просто будьте, і дозволяйте собі усі блага цього життя!»

«Іро, сльози радості за тебе. Ти прекрасна людина і заслуговуєш на найкраще. Обіймаю тебе, моя хороша».

«Вітаю вас! Ви так заслужили на щастя! Я рада за вас, як за якусь свою близьку родичку. Я давно дивлюся ваш блог, ви чудова жінка! Бажаю безмежного щастя вам та вашому обранцю!»

Нагадаємо, 14 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Вінниці, від час якого загинули багато людей. Однією з жертв атаки стала 4-річна Ліза, яку мама якраз везла у візочку із заняття з логопедом. Сама матір потрапила тоді до лікарні з пораненнями.

Родина переїхала до рідної Вінниці з Києва на початку вторгнення. З дописів Ірини відомо, що батьки дуже піклувалися про доньку, яка мала проблеми зі здоров’ям (зокрема, операцію на серці), але обіцяли їй «найщасливіше життя». Мережа та друзі були шоковані трагедією, називаючи вбивство «маленької, невинної дитини» черговим злочином РФ.