Мама відлучилася на кілька секунд: у Німеччині загинув 5-річний хлопчик з України

Родина переїхала до Німеччини і оселилася в місті Гота через війну в Україні.

Про це ТСН.ua розповіли родичі загиблої дитини.

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Як розповідають рідні хлопчика, трагедія сталася 20 вересня близько 20-ї вечора, коли всі були вдома.

Мама 5-річного Тимура Незбжицького Ірина робила домашнє завдання з курсу німецької мови. Хлопчик сидів на дивані і дивився мультики. Жінка на кілька секунд відлучилася до вбиральні. За її словами, її не було менш як пів хвилини. Далі вона почула, як щось впало, і крик сина.

Коли вона забігла до кімнати, то побачила, що на Тимура впала шафа. Хлопчика дістали з-під шафи і викликали швидку. Медики прибули за лічені хвилини і намагалися реанімувати дитину, але безуспішно. Тимурчик помер від отриманих травм.

Зараз рідні загиблої дитини збирають кошти на транспортування тіла Тимурчика до України. Усі небайдужі можуть долучитися до збору. Номер картки 5168 7574 1251 7908 Приватбанк (отримувач: Музика Людмила Степанівна (бабуся).

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