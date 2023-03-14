Мама виховувала сама: на Волині після загибелі сина на фронті з'явився батько і вимагає частину компенсації

"По закону мені положено" – заявив чоловік, хоча мати героя і місцеві жителі стверджують, що участі у вихованні хлопця він майже не брав.

На Волині біологічний батько покинув сім'ю і протягом багатьох років не цікавився долею сина. Мати ростила хлопця сама. А коли син загинув на війні, горе-батько вирішив претендувати на компенсацію від держави.

Про це йдеться у матеріалі місцевого видання "Волинь".

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Тетяна Дмитрук, матір загиблого героя Анатолія Левончука, розповідає, що чоловік залишив її удвох із дитиною, коли Анатолію було 4 роки.

За її словами, маючи другу сім’ю, її колишній чоловік ніколи не згадував, що в нього є дитина від першого шлюбу.

"Поки працював у колгоспі, то ще сякі-такі аліменти з нього в конторі вираховували, а потім виконавчі листи не могли його наздогнати", – зазначає пані Тетяна.

Жінка стверджує, що тепер, коли Анатолій загинув, біологічний батько об’явився й хоче отримати грошову компенсацію від держави.

"Від таких батьків, про яких нагадує тільки запис у документі, дітей захищати треба. Думаю, що й син був би проти такої зрівняйлівки. Я б краще ці гроші на нашу армію віддала", – каже вона.

Місцеві жителі підтримали жінку і запевнили, що батько після розлучення у вихованні сина участі майже не брав. Також вони розповіли, що хату, яку побудував чоловік, суд розділив між розлученим подружжям. Анатолій просив батька продати йому другу половину будинку, проте чоловік переписав цю нерухомість на дочку від другого шлюбу.

Що каже батько

Журналісти видання також поспілкувалися і з батьком загиблого. Він запевнив, що "нормально платив аліменти" і спілкувався з сином. Щодо грошової компенсації, на яку претендує, він заявив: "По закону мені положено". Чоловік запевнив, що віддасть ці гроші своїй внучці – дочці загиблого героя.

Натомість його ексдружина запевняє: "Коли ці гроші потраплять до його рук, то він їх не випустить".

Раніше повідомлялося, що батьки загиблого бійця із Прикарпаття пожертвували мільйон гривень на ЗСУ. А на Львівщині батько загиблого на війні військового придбав для ЗСУ три автомобілі.

Також ми розповідали історію осиротілого хлопчика, в якого ракета забрала маму. Українці згуртувались заради майбутнього малого і купили йому квартиру.

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