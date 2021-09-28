"Мама все вирішить": з’явилась реакція дівчат, які розгромили орендовану квартиру під Одесою (відео)

"Мама все вирішить": з’явилась реакція дівчат, які розгромили орендовану квартиру під Одесою (відео)

Підлітки розраховують на допомогу батьків.

Дівчата, які потрапили у скандал з погромом квартири під Одесою заради ефектного ролика для TikTok, знайшли виправдання своєму вчинку.

Так, одна з дівчат відповіла, що її матір про скандал знає і допоможе вирішити питання, якщо буде потреба.

"Знаєте, що сказала моя мама? Моїй мамі писали. Мама сказала: нє*** було здавати квартиру малолітнім. З приводу цього можете навіть і не писати, мама не дасть ні копійки. А якщо дійде справа до ментів, то повірте, мама все вирішить, мені допоможе", – сказала вона.

А інша дівчина пояснила, що квартиру не ламали, а нібито розбили всього тільки дві картини, а в Мережі з цього роздули скандал.

Нагадаємо, у передмісті Одеси підлітки в орендованій квартирі трощили меблі. Компанія влаштувала вечірку і знімала це на відео.

Власницю будинку викликали сусіди, коли побачили, як з вікон летять картини, посуд та побутова техніка. Коли господарка приїхала до свого будинку, більшість з них втікли.

Однак поліція неповнолітніх хуліганів ідентифікувала. За їхні дії відповідатимуть батьки, на них чекають адміністративні протоколи і суд.

Власниця будинку наразі проводить експертизу, аби порахувати збитки, і хоче позиватися проти батьків підлітків.

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