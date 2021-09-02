Мама втратила єдину доньку: у Рівненській області в ДТП загинула 29-річна поліцейська (фото)

Мама втратила єдину доньку: у Рівненській області в ДТП загинула 29-річна поліцейська (фото)

Ще одного поліцейскього, який перебував за кермом, госпіталізували до реанімації.

У середу, 1 вересня, близько 21:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік міста Дубно Рівненської області сталась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення загинула 29-річна поліцейська Катерина Доманська.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Combo — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем Volvo, який рухався попереду у попутному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Opel, 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події. Водія Opel із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. На момент ДТП обоє поліцейських перебували поза службою.

Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок зіткнення не постраждав.

Загибла в аварії Катерина Доманська розпочала Службу в органах внутрішніх справ у 2014 році.

"У колективі її пам’ятатимуть як відповідальну, сумлінну, виховану, доброзичливу та щиру. Дев’ятого вересня їй мало б виповнитися 29 років. У 15-річному віці вона залишилася без батька, а тепер мама втратила єдину доньку. Керівництво поліції Рівненщини та весь особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним", - йдеться у повідомленні поліції.

Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі.

За цим фактом проводиться службове розслідування, а наказом керівника главку Олексія Камишанського начальника Дубенського районного відділу поліції на цей час усунули від виконання посадових обов’язків.

Нагадаємо, у Світловодську авто розчавило маму трьох дітей, яка вийшла купити суміш для одномісячного маляти.

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