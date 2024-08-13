Мама Жана Беленюка прокоментувала завершення кар'єри сина: "Чекаю на онуків!"

У Києві, аби на повну вшанувати олімпійську команду українців, виділили окрему залу на залізничному вокзалі.

До України повернулася частина наших олімпійців: 16 спортсменів, серед яких п'ятеро призерів Парижа. На вокзалі їх зустрічали батьки, діти і навіть пес Каспер. Кого з нетерпінням чекав цей собака, і про що найбільше мріє мама олімпійського призера Жана Беленюка – в ексклюзиві TSN.ua.

З квітами та прапорами наших олімпійців чекають на залізничному вокзалі. У черзі на обійми шикуються до срібної призерки з боротьби Ірини Коляденко. Як дівчина виборювала медаль й досі видно на обличчі. Олімпійських нагород у неї вже дві. Від олімпіади до олімпіади — вона підвищує планку. На попередній – у Токіо – була бронза. Тепер — срібло.

Овації викликає ще один борець — срібний призер Парвіз Насібов. Його на платформі чекає наймолодший шанувальник – тримісячний син. Хлопчик особисто був на олімпіаді, відео як він на руках у мами вболівав за татуся стало вірусним.

У столиці, аби на повну вшанувати спортсменів, виділили окрему залу на залізничному вокзалі. До люду поспішає Жан Беленюк. На руках несе собачку Каспера, якого потім віддав мамі. Український борець, який має у своєму здобутку олімпійські медалі усіх ґатунків, оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри. Зробив це просто на олімпіаді – символічним жестом – зняв борцівки й залишив їх у центрі рингу.

Жан Беленюк завершив спортивну кар'єру / Фото: ТСН.ua

Що зі спортом все – щиро сподівається мама спортсмена.

"Я хотіла б, щоб у нього налагодилося сімейне життя", – каже вона.

Жан Беленюк каже, що мама чекає онуків.

"Будемо працювати над цим питанням", – запевняє він.

А попереду у нього ще чимало питань, які планує вирішувати, як народний депутат.

"Нагальне питання – це відтік молодих атлетів із сім’ями за кордоном. І там вони починають займатися спортом", – розповів Жан Беленюк.

Але для цього, каже спортсмен, спочатку потрібно виграти війну.

Що попри воєнні дії наші спортсмени здобули олімпійські нагороди – неабиякий успіх, впевнений президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

У Києві зустріли олімпійську збірну України

"Хоча б день відпочити. Ми ще планували їхати на Чемпіонат світу. 19 числа виїжджаємо. Тому немає часу розслаблятися", – наголосила Людмила Лузан, одна з українських веслувальниць-каноїсток, які здобули срібло.

Попереду – підготовка до наступних Олімпійських ігор, які відбудуться за 4 роки у Лос-Анджелесі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мама Жана Беленюка прокоментувала завершення кар'єри сина: "Чекаю на онуків!"

Читайте також: