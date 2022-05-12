Мамі і донці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетний обстріл в Краматорську

Мамі і донці відірвало ноги: історія сім'ї, яка потрапила під ракетний обстріл в Краматорську

Внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську 11-річна дівчинка лишилася ніг, також одну кінцівку відірвало її матері. Сину ж Наталії дивом вдалося вціліти.

Зараз сім'я перебуває в одній з дитячих лікарень Львова, де вже кілька тижнів проходить лікування.

За скаліченими мамою і сестрою-близнючкою доглядає 11-річний Ярослав, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

"Він подорослішав тієї миті, коли російська ракета прилетіла на вокзал Краматорська. Сестра-близнючка і мама, які були на пероні, лишилися ніг: дівчинка - обох, жінка - однієї. І 11-річний Ярослав тепер їх доглядає. Навіть сам ходить в магазин поряд з лікарнею", - йдеться у повідомленні.

фото / Перше медичне об'єднання міста Львова

Родина з Новгородського на Донеччині. Рідний тато діток помер, а вітчим пішов воювати. На початку квітня мама дітей Наталя вирішила вивезти сина та доньку з-під обстрілів. Так з валізами вони приїхали на вокзал Краматорська.

Поки чекали потяга, Яна попросила в мами чаю, що його на пероні готували волонтери. Ярослав залишився стерегти речі в приміщення. Коли мама з сестричкою вийшли на вулицю, пролунав вибух.

"Наталя, яка досі не може собі пробачити того походу за чаєм, пригадує: коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг. А після того, як не змогла підвестися, зрозуміла, що і сама без однієї кінцівки", - розповідають в медзакладі.

фото / Перше медичне об'єднання міста Львова

Наляканих до Львова їх доправив евакуаційний потяг. Нині діти і мама вже усміхаються, бо нарешті в безпеці. Зовсім скоро сім’я вирушить на протезування та реабілітацію до США.

фото / Перше медичне об'єднання міста Львова

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