"Мамо, а хто ж мене читатиме": дочка мовної омбудсменки вела соцмережі російською

Олена Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, що її дочка публікувала пости в соціальних мережах російською мовою.

Про це мовна омбудсменка повідомила в інтерв’ю «Главкому».

«Підлітків читають у соцмережах такі самі підлітки, як і вони. Я кажу доньці: «Софіє, ну як так? Для чого це?». А вона: «Мамо, хто ж мене читатиме, якщо вони всі — російськомовні?». Я їй відповідаю, що варто ставати, мовляв, такою цікавою, щоб тебе і читали, і обговорювали українською», — каже Івановська.

Мовна омбудсменка порадила, що родинні історії можуть вплинути на дітей у питанні їх комунікації у соціальних мережах. Сама Івановська розповіла доньці про те, як бабуся і дідусь, щоб отримати освіту, мусили відмовитися від рідної мови.

«Я розповіла їй про трагедії розкуркулення родини її прапрадіда, про ув’язнення її прадіда за жменю зерна, про те, як століттями нищили українську інтелігенцію. Вона сприйняла це не як сухий факт з підручника, а як особисту сімейну трагедію. І це спрацювало. Я ділилася цими історіями, бо вірю, що через родинні наративи ми можемо наблизити глобальні теми до серця наших дітей, зробити їх зрозумілими. Я побачила, як у неї з’явилася не лише гордість, а й усвідомлення важливості мови», — зазначила уповноважена з питань мови.

Після цих бесід донька омбудсменки стали вести свої соціальні мережі українською мовою.

Сама Івановська запевнила, що у її сім’ї вдома розмовляють виключно українською.

