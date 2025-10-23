- Дата публікації
"Мамо, де ти?", "Чи я не помру?": перші хвилини після удару РФ по дитсадку у Харкові
Патрульні показали перші хвилини після удару по дитсадку в Харкові.
Бодікамери патрульних зафіксували перші хвилини після удару російського безпілотника по дитсадку у Харкові 22 жовтня.
Відео опублікувала пресслужба Нацполіції
На кадрах видно руїни, дим та дитячий плач. Малеча у розпачі кликали своїх мам. Особливо зворушливою є репліка однієї дитини, яка питала поліцейського, чи вона не помре.
Завдяки вихователям, які правильно відреагували на сигнал повітряної тривоги, діти перебували в укритті. Це допомогло уникнути жертв.
«Біль цього дня перетворився на непохитну рішучість. За кожну дитину, за право жити без страху — ми продовжуємо боротьбу та обов’язково переможемо», — зазначили у Нацполіції.
Нагадаємо, вчора, 22 жовтня росіяни безпілотником завдали по дитсадку у Харкові. Діти, на щастя, залишилися живі, проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поряд.