"Мамо, я себе не вбивав": мати підозрюваного у вбивстві Фаріон згадала про записку із СІЗО

Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко

Під час засідання Шевченківського райсуду Львова у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон мати підозрюваного В’ячеслава Зінченка згадала про дивну записку, яку вона отримала від нього із СІЗО.

Про це повідомляє «Суспільне».

Допитана на судовому засіданні 13 листопада жінка розповіла, що після затримання сина ні її, ні чоловіка, який приїхав у відпустку з фронту, не пускали до В’ячеслава.

«Я не знала, що з моїм сином, як він почувається і мені принесли записку. Якщо чесно, я була дуже шокована і в страху, бо коли я її читала, він писав: „Якщо зі мною щось станеться, мамо, я себе не вбивав“, — розповіла вона на суді.

Мати підозрюваного у вбивстві додала, що у листі із камери СІЗО, В’ячеслав Зінченко стверджував, що на нього тиснуть у різний спосіб.

«Йому підсаджували якихось співкамерників і йому робили некрасиві ситуації з ними, тому він попереджав. Я знала, що він сильний, але в той момент я сильно переживала», — зізналася вона.

На одному із попередніх судових засідань заслухали аудіозапис розмови підозрюваного В’ячеслава Зінченка зі співкамерником, де фігурант визнав, що вбив Фаріон через особисту неприязнь. На засіданні Зінченко стверджував, що сказав це під тиском.

Як повідомлялося раніше, 13 листопада суд подовжив запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Він залишиться під вартою без права на заставу ще на 60 діб.

Нагадаємо, вбивство Ірини Фаріон було скоєно 19 липня 2024 року у Львові. У громадську діячку та мовознавицю стріляли з пістолета, вона померла в лікарні.

Невдовзі після вбивства правоохоронці затримали підозрюваного у злочині — мешканця міста Дніпро В’ячеслава Зінченка. Відтоді він перебуває в СІЗО і суд постійно подовжує термін тримання під вартою.

Під час чергового судового засідання у справі, яке відбулося 21 жовтня, було допитано таємного свідка, який бачив підозрюваного у день злочину.