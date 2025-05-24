"Мамо, я живий": рік полону позаду – військовий Дмитро повернувся додому (відео)

Військовий Дмитро рік провів у полоні / © скриншот з відео

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Військовий Дмитро повернувся додому до матері і маленького сина через рік полону.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram та оприлюднив відео щасливої миті.

«Коли ноги торкаються рідної землі, а в слухавці — голос мами. Це не просто мить — це ціла вічність, вкладена в слова: „Мама, я живий“. Військовий Дмитро був у полоні понад рік, його вдома чекає маленький син. Вітаємо вдома Героя!», — написав омбудсмен.

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Дата публікації 15:27, 24.05.25 Кількість переглядів 7 Через рік полону: зворушливе повернення військового Дмитра до мами та сина

Великий обмін полоненими: що відомо

Нагадаємо, що вчора, 23 травня, між Україною і Росією розпочався обмін полоненими в межах домовленості «1000 на 1000», яку досягли під час переговорів у Стамбулі. На першому етапі додому повернули 390 людей: 270 військових та 120 цивільних.

Сьогодні провели другий етап обміну, в результаті якого додому повернули 307 українських захисників.