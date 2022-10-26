"Мамуль, терміново скажи, у тебе інвалідність є?": окупанти шукають можливість втекти з фронту (аудіо)

Російські окупанти шукають родичів із інвалідністю, щоб оформити опікунство і таким чином уникнути війни.

Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

У перехопленій розмові російський солдат у Донецькій області намагається дізнатися у матері про її групу інвалідності, щоб відмовитися йти у наступ і повернутись додому, щоб оформити опікунство.

"Мамуль, терміново скажи мені, у тебе ж є інвалідність. З 1 та 2 (групою - Ред.) я можу стати твоїм опікуном... Мене можна звідси забрати зараз. Все, я пишу відмову тоді. А ти роби мені групу, щоб я був твоїм опікуном", - сказав окупант.

Утім виявилося, що у його матері 3 група інвалідності, яка не потребує опікуна. Тож він не зможе відмовитися йти у бій і його все ж відправлять на передову. Він зізнається, що лише п'ятеро солдатів залишились, а решта відмовилися від наступу.

"Я розумію, що я панікую. Позавчора, як серце боліло, мені лікар дав таблеток. Я випив, напився таблеток. Мені аж так відразу легко стало і, на**й, нас тут накрили, оточили і почали стріляти. Нас обкладали", - розповів окупант.

Ситуація на Донеччині

За даними Генштабу, ЗСУ минулої доби стримали наступ окупантів на Донеччині. Підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

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