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ТСН у соціальних мережах

"Мамуля, я вдома!": звільнений військовий розчулив Мережу словами до найріднішої
Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1 хв
"Мамуля, я вдома!": звільнений військовий розчулив Мережу словами до найріднішої

"Мамуля, я вдома!": звільнений військовий розчулив Мережу словами до найріднішої

Український боєць, який перебував у полоні РФ, подзвонив своїй мамі, щоб поділитися радісною новиною — він вдома.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк

Сьогодні, 9 червня, відбувся перший етап великого обміну полоненими між Україною та Росією. Звільнений військовий розчулив словами до матері, якій подзвонив вперше після полону.

Відео показав омбудсман Дмитро Лубінець.

У перші хвилини вдома захисник не приховував щирих емоцій та подякував найріднішій людині за те, що чекала на нього.

“Алло, мамуля? Я приїхав, я вдома! Все, я повернувся, я на рідній землі. Я скоро приїду. Дякую тобі за все, за листи. Я тебе люблю дуже, чекаю зустрічі. Мама, найрідніше, що в мене є. Дякую, що ти є, дякую, що чекала. Так, я в Україні. Ура! Скоро”, — емоційно висловився воїн.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися військовослужбовці до 25 років.

«Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, — поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня, — розповів Лубінець.

Він також підкреслив, що процес залишається надзвичайно складним і включає чимало чутливих деталей. Перемовини ведуться фактично щодня.

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