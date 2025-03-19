Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Мамуля, нас обміняли": звільнені з полону українські воїни телефонували рідним (відео)

"Мамуля, нас обміняли": звільнені з полону українські воїни телефонували рідним (відео)

Звільнений з полону 19 березня український боєць спілкується з мамою / Фото: скриншот з відео

У Мережі з'явилися зворушливі кадри спілкування звільнених з полону українських бійців зі своїими рідними.

Українські воїни, які повернулися додому внаслідок обміну військовополоненими 19 березня, насамперед телефонували своїм рідним. 

На відео, яке опублікував український омбудсмен Дмитро Лубінець, один з бійців телефонує своїй матері, яка здається не може повірити у своє щастя. 

"Нас обміняли, мамуля. Вже вдома. Люблю вас", - каже він. 

Інший боєць, відео з яким опублікував телеканал "Ми Україна", теж каже, що одразу після повернення в Україну зателефонував до рідних – доньці, внукам. 

"Дякувати Богу, всі живі", - сказав він.

У полоні він провів два роки, вісім місяців та дев’ятнадцять днів у полоні. Повернувся – і почув голос доньки.

Звільнені з полону українські воїни зворушливо спілкувалися з рідними

Звільнені з полону українські воїни зворушливо спілкувалися з рідними

Нагадаємо, донька морського піхотинця Олександра Савова, який захищав Маріуполь та потрапив у російський полон, вперше майже за три роки почула його голос. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація