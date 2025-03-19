"Мамуля, нас обміняли": звільнені з полону українські воїни телефонували рідним (відео)

У Мережі з'явилися зворушливі кадри спілкування звільнених з полону українських бійців зі своїими рідними.
Українські воїни, які повернулися додому внаслідок обміну військовополоненими 19 березня, насамперед телефонували своїм рідним.
На відео, яке опублікував український омбудсмен Дмитро Лубінець, один з бійців телефонує своїй матері, яка здається не може повірити у своє щастя.
"Нас обміняли, мамуля. Вже вдома. Люблю вас", - каже він.
Інший боєць, відео з яким опублікував телеканал "Ми Україна", теж каже, що одразу після повернення в Україну зателефонував до рідних – доньці, внукам.
"Дякувати Богу, всі живі", - сказав він.
У полоні він провів два роки, вісім місяців та дев’ятнадцять днів у полоні. Повернувся – і почув голос доньки.
Нагадаємо, донька морського піхотинця Олександра Савова, який захищав Маріуполь та потрапив у російський полон, вперше майже за три роки почула його голос.
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