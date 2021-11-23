Мандарини корисні, але не всім: кому цей новорічний фрукт їсти не можна / pixabay.com

Мандарини корисні, але не всім. Кому цей новорічний фрукт може нашкодити

Мандарини корисні, але не всім. Кому цей новорічний фрукт може нашкодити

Користь від мандарин відома кожному. Адже ці фрукти, які найчастіше з’являються на новорічному столі українців, містять чималу кількість вітамінів. Але корисні властивості мандарина підходять, на жаль, не всім людям. ТСН.ua розповідає, кому варто відмовитися від їх вживання, а кому — зменшити кількість цих фруктів під час новорічного застілля.

Мандарини — корисні властивості

Більшість цитрусових (а мандарини входять в їх число) є відмінним джерелом багатьох вітамінів і мінералів: С, Р, А, D, К, В, магній, кальцій, калій. Також в їхньому складі можна знайти ефірні олії, мінеральні солі і фітонциди. Останні відіграють важливу роль в профілактиці простудних захворювань, адже є природними антибіотиками. А ще мандарини допомагають знизити ризик інфаркту та інсульту, покращуючи роботу серця.

Чи корисні мандарини в іншу пору року? Звичайно, що так! В мандаринах містяться речовини, які допомагають покращити кровопостачання до очниць і в цілому підвищити гостроту зору. Для роботи шлунку користь від мандарин неймовірно велика. Адже вони приймають участь у перетравлюванні жирів, допомагають нормалізувати роботу кишківника, зменшити запалення в печінці і жовчному міхурі.

Для здоров’я шкіри також важливо їсти мандарини. Корисні властивості цих фруктів проявляються не лише під час вживання в їжу. Їх використовують в якості косметичного засобу від подразнень, почервонінь, висипань. А ще мандарини — улюблений фрукт тих, хто намагається вести здоровий спосіб життя. Адже в 100 г цього продукту міститься всього 53 Ккал.

Шкода від мандарин: кому не можна їсти ці фрукти / pixabay.com

Шкода від мандарин: кому не можна їсти ці фрукти

Мандарини мають яскраво виражені алергічні властивості, тому ці фрукти варто з обережністю давати дітям. Вони також не рекомендовані людям, які страждають на алергії, адже можуть викликати кропив’янку. Варто виключити мандарини з раціону, якщо у вас є проблеми з підвищеною кислотністю шлунка, гастритом або маєте виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки. Мандарини подразнюють слизову оболонку шлунку, а також нирки, тому їх потрібно з обережністю їсти людям, які хворіють на ентерити, коліти та гострі запальні захворювання кишківника. Медики не рекомендують додавати мандарини в раціон, якщо ви страждаєте гепатитом, холециститом, гострим нефритом. В шкірці мандаринок знаходиться велика кількість ефірних олій, тому її не можна додавати в різні страви, якщо у вас хворі нирки, печінка, підшлункова залоза, жовчовивідні шляхи.

Користь і шкода мандарин: скільки з’їдати в день, щоб не боятися за здоров’я

Здорова доросла людина, за визначенням лікарів, може з’їдати 5-7 фруктів в день без шкоди для здоров’я. В нормі рекомендовано зупинитися на 3-5 мандаринах в день. А ось дітям старше 7-ми років краще не давати більше 2-3 мандаринок. Адже вони можуть спровокувати алергічні реакції.

Щоб користь від мандарин була максимальною, обов’язково мийте фрукти перед вживанням. Перевізники часто покривають їх хімікатами для кращого збереження своєї продукції. А ці речовини можуть завдати здоров’ю серйозної шкоди.

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