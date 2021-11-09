Маневрувала між авто і показувала середнього пальця водіям: нетвереза мати з дитиною гепнулася на тротуар у Харкові (відео 18+)

Маневрувала між авто і показувала середнього пальця водіям: нетвереза мати з дитиною гепнулася на тротуар у Харкові (відео 18+)

Жінка так захопилася розбірками з водіями, що не помітила бордюр і загуркотіла.

У Харкові нетвереза жінка разом із маленькою дитиною на руках пересікала дорогу з жвавим рухом, порушуючи ПДР. На узбіччі вона просто впала, зачепившись за бордюр.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

Інцидент стався на вулиці Академіка Павлова у Харкові.

У Харкові "яжемать" впала з дитиною". Ймовірно, п'яна жінка пересікала дорогу. Її не бентежив потік машин і відсутність пішохідного переходу. На зауваження водіїв горе-мати вирішила поскандалити, та не помітила бордюр, через який перечепилася і гепнулася разом з дитиною", - написали автори відео.

На кадрах видно, як дитина полетіла на землю спиною і головою. Автори відео висловили сподівання, що відповідні служби відреагують на це відео і горе-матір покарають.

Обережно, кадри містять жорстокі кадри (відео 18+)

Нагадаємо, що у Львові госпіталізували 4-річного хлопчика. Дитину знайшли посеред вулиці, а поруч на землі спала його 43-річна мати.

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