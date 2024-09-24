Мангали не врятували: Третя штурмова показала ураження техніки РФ на Харківщині (відео)

Антидроновий захист росіян не рятує їх від наших безпілотників і майстерності бійців.

Нову партію техніки окупантів спалено на Харківщині. Підрозділи Третьої штурмової уразили бронетехніку, вантажівки і легкові авто противника.

Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова показала ураження техніки РФ на Харківщині

Вугілля із залізяччя противника зробили пілоти "Primus" 1-го штурмового, 2-го штурмового, "FATUM" протитанкового та "Revenge group" 1-го механізованого батальйонів, а також Батальйону безпілотних систем.

Раніше бійці 3-ї штурмової показали результати роботи на Харківщині. Вони поцілили FPV-дронами в партію техніки та росіян.

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